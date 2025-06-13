Посольство РФ в Израиле обратилось с призывом к россиянам

Посольство РФ в Тель-Авиве рекомендовало гражданам России воздержаться от посещения Израиля до нормализации ситуации.

"В связи с резким обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него посольство России в Тель-Авиве настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля вплоть до нормализации ситуации", - говорится в заявлении.

Посольство России обратилось к находящимся в Египте россиянам