Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Израиля

ТАСС

Посольство РФ в Тель-Авиве рекомендовало гражданам России воздержаться от посещения Израиля до нормализации ситуации.

Посольство РФ в Израиле обратилось с призывом к россиянам
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"В связи с резким обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него посольство России в Тель-Авиве настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля вплоть до нормализации ситуации", - говорится в заявлении.

Посольство России обратилось к находящимся в Египте россиянам