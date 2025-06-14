Эксперты назвали лучшие недорогие курорты Азовского моря

Голубицкая, Должанская и Щелкино стали, по оценке экспертов российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру, лучшими недорогими курортами Азовского моря, где можно безопасно отдохнуть этим летом. Средняя ставка аренды жилья здесь не превышает 3 тыс. рублей за сутки.

"Азовское море - хороший вариант для летних поездок, - говорит директор по маркетингу компании Айрат Мусин. - Регион еще не настолько раскручен, как Краснодарский край, поэтому загруженность курортов и цены остаются здесь на приемлемом уровне. К примеру, средняя ставка аренды жилья здесь этим летом составляет в среднем 2-3 тыс. рублей за сутки. Для сравнения, средние цены на аренду в Краснодарском крае - 4- 5 тыс. рублей за сутки".

В этом году интерес к Азовскому побережью, в частности, Ейску растет, рассказали "Российской газете" в Российском союзе туриндустрии (РСТ). По итогам лета возможен прирост числа бронирований более 20%, отметили в союзе. Отдых на Азовском море выйдет для туристов немного дешевле, чем на черноморском побережье. Благодаря мелководным песчаным пляжам и инфраструктуре, курорт пользуется спросом у семей с детьми.

"На Азовском море развиты спортивные школы водных видов спорта: виндсерфинг, кайтсерфинг, вейкбординг и парусный спорт. Там достаточно сервисов для аренды автомобиля, так что можно поездить по окрестностям и посмотреть как природных объекты, так и разные фермы и аутентичные деревни", - рассказали в РСТ. Как отмечает Ассоциация развития туризма России (АТОР), климат Азовского моря - умеренно континентальный, и лето здесь проходит без резких скачков температур: от +24°C до +29°C.

"Купальный сезон на Азовском побережье стартует в конце мая, но вода бодрит (+18…+20°C). Для комфортного купания детей лучший период - с середины июня до середины сентября: в июне море прогревается до комфортных +22…+24°C, в июле, в зависимости от погоды, температура воды может меняться от +23°C до +28°C. В августе море тоже теплое (около +25…+26°C). Чем ближе к берегу (и, соответственно, чем мельче море), тем выше температура воды", - отметили в ассоциации.

Самое популярное место - Ейск, но есть и другие интересные места для отдыха. Станица Голубицкая находится на Таманском полуострове в пяти километрах от Темрюка. Здесь длинная и широкая пляжная полоса, грязевое озеро, аквапарк, парапланерный клуб, недалеко находится Долина лотосов и винодельня. Средняя цена аренды жилья здесь составляет 3 тыс. рублей за сутки.

Должанская располагается в 40 километрах от Ейска. Отдыхать сюда приезжают на Долгую косу - протяженный участок с песчано-ракушечными пляжами. Из развлечений здесь - виндсерфинг и кайтсерфинг, морская рыбалка, отдых с палатками и походы на Лебединое озеро с целебными грязями. Также здесь невероятные закаты. Средняя ставка здесь - 2 500 рублей за сутки.

Еще один достойный вариант для отдыха - Щелкино, располагающийся на востоке Крыма рядом со знаменитым мысом Казантип. Это один из немногих курортов Азовского моря, где есть глубоководные участки. На курорте можно развлечь себя кайтингом, виндсерфингом, съездить в Казантипский заповедник. Цены на аренду здесь стартуют от 2 тыс. рублей за сутки.

В среднем аренда жилья для туристов на морских курортах России этим летом стоит 5 тыс. рублей за сутки. За год ставка выросла на 11%. Сочи по-прежнему лидирует среди всех курортов по числу бронирований. В тройке самых популярных направлений также курорты Калининградской области - Зеленоградск и Светлогорск. Также в список самых востребованных курортов этого лета входят Каспийск, Ейск, Геленджик, Лазаревское, Дербент, Махачкала, Ялта.

Самые высокие арендные ставки на морских курортах этим летом - в Зеленоградске (7 300 рублей за сутки), Светлогорске (6 100 рублей), Геленджике (5,8 тыс. рубля), Сочи (5, 5 тыс. рубль) и Ялте (4,9 тыс. рубля).

В Лазаревском аренда жилья в среднем стоит 4,5 тыс. рублей, в Махачкале - 4,1 тыс. рублей, в Дербенте - 4 тыс. рублей, в Каспийске - 4 тыс. рублей, в Ейске - 3,7 тыс. рублей.