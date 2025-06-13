Ирина Волк публично поддержала Маргариту Симоньян в связи с комой мужа

Ирина Волк публично поддержала Маргариту Симоньян, муж которой впал в кому несколько месяцев назад. В своем Telegram-канале официальный представитель МВД России пожелала Тиграну Кеосаяну здоровья, а его супруге — сил пережить все трудности.

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12 июня в Сочи в рамках II Международного фестиваля «Евразия-Кинофест» состоялась премьера фильма Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча». Своим мнением о картине решила поделиться Ирина Волк, которая призналась, что высоко оценила работу режиссера.

«Мне повезло, не так давно мы всей семьей посмотрели этот фильм, и я под впечатлением от картины, атмосферной и теплой, как сам южный Адлер. Всем, кто еще не видел ленту режиссера Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян (она выступила автором сценария) „Семь дней Петра Семеныча“, могу порекомендовать обязательно посмотреть», — заявила помощник министра внутренних дел России.

Также Ирина Волк не упустила возможности публично обратиться к звездной паре со словами поддержки. Представитель МВД РФ выразила надежду на то, что Тигран Кеосаян поправится, и их семья справится со всеми испытаниями.

«Здоровья нашему дорогому Тиграну и сил Маргарите, очень вас люблю», — высказалась Ирина Волк.

Напомним, в конце декабря 2024 года актер пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. Известно, что проблемы с сердцем у Тиграна Кеосаяна уже давно, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта. Маргарита Симоньян ежедневно навещает мужа в больнице и ждет его «возвращения». Журналистка признается: в тяжелое время ей придает сил поддержка неравнодушных людей, которые молятся за режиссера.

Ранее актриса Алена Хмельницкая высказалась о коме бывшего мужа Тиграна Кеосаяна: «Это большая беда».