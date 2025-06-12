Оставленную в аэропорту Антальи девочку вернули в Россию

Девочку, которую в прошлом году бросила мать в аэропорту Антальи, вернули в Россию. Об этом сообщается в Telegram-канале уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Сегодня благополучно разрешилась ситуация, которая была на нашем контроле 8 месяцев. На родину из Турции вернулась малышка Николь – в октябре прошлого года мама родила и оставила ее в аэропорту Антальи. Женщину задержали и возбудили уголовное дело. А девочку поместили в местную больницу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Генконсульстве России в Анталье ребенку оформили свидетельство о рождении и российское гражданство. Дипломаты обратились в адрес уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с просьбой о содействии в возвращении девочки на Родину.

«И вот сегодня встречаем малышку в России. Спасибо за помощь в этой непростой истории МИД России, Минпросвещения России, правительству Московской области и другим профильным ведомствам», – написала она.

Мария Львова-Белова также поблагодарила за оперативные решения в интересах ребенка дипломатов Посольства России в Турции и Генконсульства России в Анталье, а также Общество русскоязычных православных верующих провинции Анталья.

«Будем и дальше сопровождать малышку. Надеюсь, теперь у нее все будет хорошо», – заключила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Ранее сообщалось, что суд в Турции приговорил жительницу Подмосковья, которая родила и оставила ребенка в аэропорту Антальи, к 15 годам тюремного заключения. Бабушка ребенка, в свою очередь, высказала желание оформить над внучкой опеку.