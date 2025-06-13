Пожелавшая смерти бойцам СВО блогерша отказалась извиняться

Пожелавшая смерти военнослужащим специальной военной операции (СВО) на Украине блогерша из Иркутска отказалась просить прощения у российских военнослужащих. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщили в пресс-службе регионального отделения Следственного комитета (СК) РФ.

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Сотрудница ведомства спросила у девушки, готова ли та извиниться за свои слова.

— Не за что мне извиняться, — передает слова блогерши официальный Telegram-канал отделения СК по Иркутской области.

Блогер опубликовала видеоролик, в котором назвала День России праздником, «которым не нужно гордиться». Кроме того, она пообещала «выпить вина» в случае, если все российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, «сдохнут завтра». После этого СК начал проверку.