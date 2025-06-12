День взятия Кенигсберга может стать новой памятной датой

Правительство России поддержало законопроект, предлагающий установить новую памятную дату 9 апреля - День героического штурма и взятия Кенигсберга (1945 год).

© Российская Газета

Инициативу подготовила группа сенаторов. Проектом предлагается внести соответствующие изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

"Взятие Кенигсберга стало одним из самых ярких и важных событий на заключительном этапе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 9 июня 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль "За взятие Кенигсберга". Эта награда стала единственной медалью СССР, учрежденной за взятие города-крепости, а не за освобождение европейской столицы, - говорится в правительственном отзыве. - Установление памятной даты, посвященной взятию Кенигсберга, будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи и сохранению памяти о подвиге советских солдат".

К проекту есть техническое замечание, но в целом инициатива поддерживается.