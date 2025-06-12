Музей Эрмитаж подыскивает новых хозяев для котов Твистера и Мистера

Эрмитаж ищет хозяев для котов Твистера и Мистера после того, как умерла их прежняя хозяйка Марта Крыжановская, посвятившая музею 60 лет жизни.

«Осиротевшие коты сотрудницы Эрмитажа Марты Яновны Крыжановской — Твистер и Мистер — не станут бездомными. Уже ведутся переговоры и рассматриваются кандидатуры людей, пожелавших взять их к себе», — сообщила пресс-служба музея.

Если ни одна из кандидатур не подойдёт, то котов заберут к себе Эрмитажные коты, чтобы они могли найти приют в музее.

В таком случае Твистер и Мистер переедут в «Кошкин дом» в подвале Зимнего дворца. Это официальная резиденция Эрмитажных котов, там о них будут заботиться.