Общественники отреагировали на ролик с пожеланиями смерти бойцам СВО

Активисты призвали Генпрокуратуру и СК России привлечь к уголовной ответственности блогера из Иркутска, которая пожелала смерти российским военным.

Обращение направило движение «Зов Народа». Документ есть в распоряжении RT.

По мнению члена совета движения Руслана Шаламова, высказывания блогера направлены на разжигание ненависти, являются оскорбительными и экстремистскими, сообщает Telegram-канал RT.

Ранее стало известно, что СК начал проверку слов блогера. Женщина, записавшая видео сидя за рулём машины, пообещала «выпить вина», если военнослужащие «сдохнут завтра».