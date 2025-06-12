Путин рассказал участникам «Времени героев» об обсуждении бюджета МО РФ

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что накануне принял участие в долгих дискуссиях по будущему бюджету министерства обороны. Его слова передает РИА Новости.

В четверг, 12 июня, в Кремле проходит встреча главы государства с участниками образовательной программы «Время героев».

«Мы вчера достаточно долго дискутировали по поводу будущего бюджета министерства обороны и следующей ГПВ (государственной программы вооружений — «Газета.Ru»)», — сообщил российский лидер в ходе мероприятия.

Также во время встречи Путин высказался о цели программы «Время героев». По его словам, она была создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее РФ были связаны с героями страны.

11 июня российский лидер провел совещание по государственной программе вооружений. На заседании президент РФ заявил, что в апреле текущего года состоялось обсуждение вопросов, связанных с наращиванием поставок вооружений и повышением эффективности их применения при выполнении задач специальной военной операции (СВО). Как сказал Путин, намеченные тогда меры реализуются в кратчайшие сроки.