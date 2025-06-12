Песков заявил об отсутствии планов блокировать Telegram в России

В Кремле нет планов по ограничению или замедлению работы Telegram, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Александр Юнашев.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что власти якобы могут замедлить работу мессенджера или даже блокировать его.

«Мне не известно о наличии таких планов вообще ничего», — отметил Песков.

Напомним, что в марте 2024 года Песков сообщил, что Telegram все больше становится инструментом в руках террористов.

Вместе с тем, подчеркнул представитель Кремля, блокировать мессенджер не планируется.