Путин назвал цель программы «Время героев»

Президент России Владимир Путин в четверг, 12 июня, провел встречу с участниками программы «Время героев». Глава государства поделился, с какой целью эта программа была создана. Его слова приводит РИА Новости.

«Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день и завтрашний день страны был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время», — обратился он к участником встречи.

Российский лидер пояснил, что именно поэтому программа получила название «Время героев».

На прошлой неделе на базе мастерской управления «Сенеж» начался первый модуль обучения участников второго потока президентской программы «Время героев». В рамках отбора были определены восемьдесят пять участников — тридцать один Герой России и семьдесят два кавалера ордена Мужества.

На текущий момент известно о сорока трех новых назначениях среди выпускников первого потока.