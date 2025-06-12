Филиал Третьяковской галереи открылся в Калининграде

В Калининграде в День России открылся долгожданный филиал "Третьяковки". Сотни гостей и жителей региона буквально штурмом взяли новый музей. Вмести с ними шедевры русской живописи оценил корреспондент "РГ".

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Этого события в Калининградской области ждали давно. Открытие филиала неоднократно переносили. Возникали трудности со строительством новой архитектурной доминанты: из-за непростой калининградской логистики завезти все необходимые стройматериалы и оборудование было непросто.

Однако проблемы разрешились, и теперь калининградская Третьяковская галерея официально начала принимать первых гостей. Ажиотаж - колоссальный. В день открытия очередь выходила за пределы здания.

"Мы так долго ждали открытия и искренне гордимся, что оно наконец-то состоялось. Впечатления исключительно положительные. Никогда не были в Государственной Третьяковской галерее в Москве, поэтому рады, что появилась возможность прикоснуться к шедеврам искусства на территории нашего региона", - поделились впечатлениями калининградцы Владимир и Светлана Иванковы.

Небольшой лайфхак: чтобы не стоять в очереди в кассы, билет можно приобрести онлайн на сайте музея. Для тех, кто активно посещает столичные музеи, система покажется знакомой: достаточно выбрать интересующую экспозицию и время посещения. После оплаты билет придет на указанный адрес электронной почты. Распечатывать его необязательно - достаточно показать штрих-код музейным сотрудникам.

Само здание калининградского филиала "Третьяковки" впечатлило посетителей не меньше, чем представленная в нем экспозиция. Гости фотографировали все: от необычного фасада, который в народе уже получил прозвище "стакан" за свою характерную форму, до массивной деревянной лестницы, ведущей непосредственно в выставочные залы.

К слову о них. Сердцем экспозиции стала масштабная выставка "Пять веков русского искусства". Из столичных хранилищ в российский эксклав привезли более 300 произведений живописи и скульптуры. Их разместили в хронологическом порядке с XVI века и до конца ХХ века. Есть здесь и несколько произведений искусства новейшего столетия.

На входе гостей сразу встречают шедевры русской иконописи, в числе которых - Образ великомученика Георгия, олицетворяющий победу добра над злом. Его дополняет Владимирская икона Богоматери, восходящая к византийским образцам XII века.

Следующий раздел посвящен искусству XVIII - первой половины XIX века. Это уже классицизм и романтизм. Одно из центральных мест в экспозиции занимает знаменитая картина "Суд Париса" (1758) кисти Луи Жан-Франсуа Лагрене-старшего.

Наибольший интерес у калининградцев вызвала живопись XIX-XX веков. Это эпоха авангарда, конструктивизма, индустриализма, электрификации. Пока одни гости внимательно всматривались в "Черный квадрат" Малевича, другие изучали работы Кандинского, Иванова, Нестерова, Оссовского. Всех авторов не счесть.

Завершил экспозицию триптих Леонова и Соколова "Люди голубой планеты" 1984 года. Эта работа стала символом надежды и веры в светлое будущее человечества.

Помимо выставки "Пять веков русского искусства", все желающие могут посетить зал истории Третьяковской галереи. Он встречает "марксистской экспозицией", выстроенной на основе пяти политико-экономических формаций. Также здесь разместили архивные музейные снимки и копии уникальных военных документов.

Для юных посетителей музея открыли специальный детский зал. Здесь учат, что такое композиция, колорит, форма и объем, линии и силуэт, свет и тень. Есть и тактильная инсталляция.

Калининградская "Третьяковка" стала одним из трех филиалов государственного музея в разных регионах страны. По словам генерального директора Государственной Третьяковской галереи Елены Проничевой, самый западный филиал открыли первым из числа музеев, которые входят в состав Президентских культурно-образовательных центров.

"Выставка "Пять веков русского искусства", которая открылась сегодня в Калининграде, стала, пожалуй, одним из самых масштабных проектов "Третьяковки" в регионах", - подчеркнула Елена Проничева.

Директор калининградского филиала Камиля Байдильдина добавила, что для самого западного региона страны открытие нового музея уже стало историческим событием. Оно однозначно придаст новый вектор развитию культурной жизни в российском эксклаве.

Справка "РГ"

Филиал Государственной Третьяковской галереи построили в Калининграде за четыре года. Его общая площадь составляет 17,6 тысяч квадратных метров. Благодаря нависающей 15-метровой консоли, остеклению первого этажа и специальному освещению архитекторы смогли достичь эффекта парящего в воздухе здания. Еще одна особенность музея и архитектурная домината - 50-метровая административная башня.

Филиал "Третьяковки" стал частью большого культурного кластера, который создается на острове Октябрьском. Помимо нового музея, в эксплуатацию ввели филиалы Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы - Академии исполнительского искусства "Балтийский". Продолжается строительство филиала Большого театра.