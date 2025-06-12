Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками программы «Время героев» в Кремле рассказал о личном поручении участнику специальной военной операции (СВО) на Украине. По словам главы государства, он сказал ему жениться, и военнослужащий выполнил его приказ, пишет РИА Новости.

Путин рассказал, что примерно полгода назад общался с военным по телефону и спросил у него, женат ли тот. Участник СВО ответил ему, что холост. В ответ президент поручил ему найти спутницу жизни.

«Я говорю: «Надо жениться». Сегодня буду встречаться с ним, в связи с чем, что он исполнил приказ верховного главнокомандующего и женился. Встречусь сегодня с ним и с его избранницей. Поздравлю их с Днем России и с бракосочетанием», — поделился историей российский лидер.

12 июня Путин встретился в Кремле с участниками программы «Время героев».

Глава государства заявил, что программа «Время героев» создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее России были связаны с героями страны.

Инициатива направлена на улучшение профессиональных навыков бойцов СВО, включая специальности, ориентированные на гражданскую сферу. В роли наставников программы выступают руководители администрации президента России, представители правительства, губернаторы, мэры и руководители крупнейших компаний страны.