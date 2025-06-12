МВД сообщило о внесении в реестр контролируемых лиц данных 772 тысяч мигрантов

По состоянию на 3 июня в российском реестре контролируемых лиц числится около 772 тысяч иностранных граждан. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Виталий Яковлев, чьи слова приводит ТАСС.

«В реестре контролируемых лиц по состоянию на 3 июня содержатся данные в отношении почти 772 тыс. иностранных граждан», — заявил Яковлев на международной конференции «Мир, устойчивое развитие и миграция». При этом он отметил, что для урегулирования своего правового статуса обратилось чуть более 80 тысяч иностранных граждан, что составляет примерно 10,5% от общего числа, внесенных в реестр.

Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, занесенных в реестр контролируемых лиц в связи с утратой законных оснований для пребывания на территории России. Первоначально им предписывалось урегулировать свой статус или покинуть РФ до 30 апреля. Однако 28 апреля президент России Владимир Путин продлил этот срок до 10 сентября.

До этого в МВД сообщили, что число преступлений, совершаемых иностранцами в РФ, в первом квартале текущего года выросло на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.