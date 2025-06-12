В Париже простились с внучкой Станиславского и правнучкой Толстого

10 июня в Трехсвятительском кафедральном храме в Париже простились с инокиней Олимпиадой, в миру - Ольгой Игоревной Алексеевой-Мардухаевой.

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Похоронили Ольгу Игоревну на городском кладбище Кламара. Об этом сообщили в Музее МХАТ, разместив фото. Отмечено, что Музей МХАТ и МХТ имени Чехова передали слова соболезнования семье, а также корзины цветов на могилу.

Алексеева-Мардухаева - внучка Станиславского и правнучка Льва Толстого, ей было 92 года.

Ольга Игоревна была другом Художественного театра, Музея МХАТ, одним из инициаторов установки памятника основателям МХТ в Камергерском переулке, и в 2014 году приняла участие в его открытии.

Константин Станиславский - первый народный артист СССР, кавалер ордена Ленина, режиссер и актер.

В 1898 году он вместе с Владимиром Немировичем-Данченко основал Московский Художественный театр.