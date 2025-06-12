Патриарх Кирилл поздравил Сергея Собянина с Днем России
Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с Днем России, сообщается на официальном сайте Московского патриархата Русской православной церкви.
«Уважаемый Сергей Семенович! Сердечно поздравляю вас с Днем России. Этот праздник, ставший важным символом новейшей истории страны, объединяет всех неравнодушных к судьбе Родины и вдохновляет нас хранить верность духовным традициям нашего народа. Отрадно, что при вашем руководстве органами городской власти повышается уровень жизни в столице, осуществляются многочисленные проекты социальной и просветительской направленности, которые способствуют утверждению непреходящих моральных ценностей в жизни людей, сбережению богатого культурного наследия, нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения», – в частности, говорится в сообщении.
Патриарх особенно отметил участие мэра в реализации программы строительства новых храмов в Москве.
«Надеясь на продолжение нашего доброго соработничества, желаю вам крепости сил, бодрости духа, мира и неоскудевающей помощи божией в дальнейших ответственных трудах», – подчеркнул патриарх Кирилл.