Жители российского города пожаловались на невыносимый запах на улицах

Жители Рязани жалуются на сильный химический запах в городе, он распространился на несколько микрорайонов. Люди испытывают на тошноту и головокружение, сообщает GR62.info.

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Уточняется, что жалобы поступали от жителей Дядькова, Дашково-Песочни, Кального, Октябрьского городка, Горрощи с 11 июня. Люди просыпаются рано утром с чувством недомогания.

Официальных комментариев от властей города по ситуации на данный момент нет.

В начале года жители Рязани опубликовали петицию на портале «Российская общественная инициатива» (РОИ) с требованиями к властям обратить внимание на эту проблему. Жители Рязани на протяжении многих лет мучаются от зловонных запахов на улицах, особенно по ночам и в выходные. Местные общественники провели ряд замеров и выяснили, что временами предельная концентрация вредных веществ в воздухе завышена в несколько раз, что грозит горожанам серьезными проблемами со здоровьем.