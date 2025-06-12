Москалькова обратилась к Украине относительно россиян из Курской области

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что на Украине остаются 34 россиянина из Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Москалькова рассказала, о чем попросила украинские власти
© РИА Новости

Она отметила, что РФ настаивает на том, чтобы Красный Крест посещал граждан Курской области на Украине.

«Я обратилась к украинской стороне, чтобы их посещали, чтобы они были обеспечены всем необходимым по Женевской конвенции, в том числе нормальным питанием, медикаментами, одеждой», — подчеркнула она.

Также она выразила надежду, что договоренности с Украиной об освобождении курян будут реализованы.

В конце мая Москалькова также заявляла о том, что Киев ограничил доступ представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) к жителям Курской области, которых удерживают на Украине, условия их содержания резко ухудшились. По словам Москальковой, в ходе недавнего масштабного обмена пленными Россия смогла вернуть 140 жителей Курской области.

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