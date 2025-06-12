Композитор Зацепин пригласил Путина на свое 100-летие
Владимир Путин вручил медаль Героя труда РФ легендарному композитору Александру Зацепину. Президент отметил, что нельзя представить наш кинематограф и многие любимые фильмы без музыки этого автора.
«Его легендарные песни и сегодня звучат современно, их поют люди разных поколений. А маэстро продолжает дарить нам прекрасные мелодии», - сказал Путин.
Народный артист России пригласил Путина на свой юбилей в Кремле. 10 марта 2026 года Зацепину исполнится 100 лет.
В Кремле в День России глава государства вручает медали «Герой Труда» и премии в науке, литературе, искусстве, а также за достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной работе.