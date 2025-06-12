Путин рассказал, кто подал ему идею возродить звание "Мать-героиня"

Президент России Владимир Путин рассказал, что автором идеи возродить в стране звание "Мать-героиня", существовавшее в Советском Союзе, была Наталья Карпович - руководитель Объединения многодетных семей Москвы.

Глава государства упомянул об этом, награждая лауреатов государственных премий. Карпович удостоена этой награды за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности.

"Недавно мы чествовали многодетные семьи, вручали женщинам почетные звания "Мать-героиня". И меня многие благодарили за то, что это звание было возрождено в России. Я всем говорил: "Хорошо, спасибо большое". Но это именно Наталья Николаевна была инициатором возрождения этого звания - "Мать-героиня". Это ее заслуга", - поделился Путин.

Он вспомнил о том, как три года назад Карпович высказала эту идею на заседании Госсовета.

"Спасибо вам за настойчивость и умение добиваться поставленной цели ради людей и их благополучия", - добавил президент.

Звание "Мать-героиня" присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Оно было возрождено в России в 2022 году.