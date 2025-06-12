В ЛНР вручили орден "Мать-героиня" матери, воспитывающей 12 детей

Орден "Мать-героиня" вручил глава региона Леонид Пасечник многодетной матери из Лисичанска, которая воспитывает 12 детей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня мне выпала очень ответственная миссия - по поручению президента России вручить орден "Мать-героиня" нашей землячке, многодетной маме из Лисичанска, Оксане Теплых. Она воспитывает 12 замечательных деток. Считаю, что присвоенный ей статус - одна из самых почетных государственных наград. За ней стоит большой труд, умение все успевать, создавать домашний уют и безграничная любовь к детям. На такие семьи нужно равняться. Мы же, со своей стороны, продолжим делать все от нас зависящее, чтобы они ощущали максимальную поддержку и заботу", - отметил глава ЛНР.

Также жителям ЛНР были вручены почетные грамоты президента РФ за значительный вклад в решение важнейших государственных задач.