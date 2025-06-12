В Ростове-на-Дону установили первый в России памятник волонтерам СВО

В Ростове-на-Дону появился первый в стране памятник волонтерам, помогающим участникам специальной военной операции. Об этом сообщило РИА Новости.

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Автор монумента — скульптор Дмитрий Лындин. Композиция выполнена из бронзы: фигура девушки в медицинской форме держит в ладонях сердце, направленное в сторону военного госпиталя. Рядом изображены предметы гуманитарной помощи — окопные свечи, вода, армейские берцы.

Монумент установили в парке имени Октября. Как отметил временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков, памятник стал символом благодарности от всего народа. По его словам, волонтеры сыграли важную роль, обеспечивая поддержку бойцам и укрепляя связь между фронтом и тылом.

До этого в ночь на 11 июня подростки надели противогаз на памятник реформатору и законотворцу Михаилу Сперанскому возле Арбитражного суда. В белгородской полиции сообщили, что начали проверку инцидента.