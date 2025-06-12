Путин заявил, что «‎Интервидение» станет центром притяжения талантов со всего мира

Газета.Ru

«‎Интервидение — 2025» станет центром притяжения талантов со всего мира. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

Путин заявил, что «‎Интервидение» станет центром притяжения талантов со всего мира
© РИА Новости
«Мы искренне гордимся, что именно Россия станет центром притяжения талантов со всего мира, объединит на столичной концертной площадке представителей разных культурных традиций, музыкальных жанров и направлений, предоставит им прекрасную возможность заявить о себе, сделать важный шаг на пути к своей мечте и в полной мере ощутить неповторимую атмосферу творческого, дружеского общения», — сказал глава государства.

По словам президента, конкурс поспособствует укреплению международных гуманитарных связей. Президент также поблагодарил волонтеров, принимающих активное участие в организации.

В международном песенном конкурсе «Интервидение» примут участие 20 стран, в том числе на российскую сцену выйдут представители из США и Китая. Среди других стран свое участие в музыкальном проекте подтвердили: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР.

Россию на «Интервидении» представит заслуженный артист РФ Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Накануне певец представил свою конкурсную песню под названием «Прямо по сердцу».

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