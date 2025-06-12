В Петербурге открылась выставка "От Руси до России"

К Дню России Всероссийский научно-исследовательский институт имени А.П. Карпинского открыл выставку "От Руси до России", подготовленную художественной студией имени святого благоверного князя Александра Невского Санкт-Петербургского союза художников. Об этом сообщили в пресс-службе института.

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Цель выставки - сохранение исторической памяти, формирование чувства национальной гордости, показ современного взгляда на события давно минувших дней. По работам известных отечественных художников можно проследить ключевые вехи становления государственности - от Древней Руси до современной России.

Выставка "От Руси до России" ставит своей целью сохранение исторической памяти, формирование чувства национальной гордости и демонстрацию современного взгляда на отечественную историю. Более 30 работ ведущих российских художников проводят зрителя через ключевые вехи становления русской государственности - от древнерусской эпохи до наших дней.

В экспозиции представлены работы в различных жанрах: батальные сцены, пейзажи, портреты, тематические композиции.

Студия имени Александра Невского была создана шесть лет назад и объединяет ведущих мастеров исторической и батальной живописи и графики.