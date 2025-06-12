Пушилин назвал День России символом общей судьбы и силы для Донбасса

День России является для Донбасса символом общей судьбы и силы, которые помогли пройти через тяжелые испытания, сохранив веру в справедливость. Об этом говорится в поздравлении главы ДНР Дениса Пушилина ко Дню России.

"В год 80-летия Победы и защитника Отечества мы отмечаем День России с особым чувством. Для Донбасса этот праздник - символ общей судьбы и силы, которые помогли нам пройти через тяжелые испытания, сохранив веру в справедливость", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, с момента воссоединения с Россией многое изменилось. Вместе с федеральным центром и регионами-шефами возрождается Донбасс, восстанавливаются школы, детсады, вузы, строятся дома и дороги.

"Эта помощь - проявление братства и единства в стремлении к миру и процветанию нашей любимой страны", - отметил глава региона.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале отметил, что 12 июня - праздник для всех, кто гордится своей страной.

"Херсонская область отмечает этот день в третий раз, за это время многое стало ясно. Россия - это не слова, а дело. Это дороги, школы, больницы, поддержка аграриев, развитие экономики. Это забота, которую чувствуют в каждом округе, в каждом доме", - отметил Сальдо.

С праздником жителей Запорожской области поздравил губернатор Евгений Балицкий.

"Гордость, сила духа, несгибаемая воля, единство и патриотизм - это наша страна, это каждый ее житель, наша история, наша победа, семейные ценности, которые мы передаем из поколения в поколение и живем ради нашей России. Россия - это страна, которой гордишься, и пусть нерушимыми будут ее суверенитет и государственность!" - подчеркнул губернатор.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем поздравлении назвал праздник особенным для жителей Луганской Народной Республики.