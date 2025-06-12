Татьяна Москалькова поздравила сограждан с Днем России

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова поздравила сограждан с национальным праздником - Днем России.

"Этот День объединяет граждан великой страны - всех, кому дорога судьба Отечества, - написала она в своем телеграм-канале. - Россия прошла многовековой путь развития. Наша Держава сильна своей героической историей, неразрывностью традиций государственности".

Уполномоченный по правам человека в РФ подчеркнула, что идеи патриотизма, беспримерная сплоченность во времена тяжелых испытаний, и последовательное отстаивание независимости - основы существования нашей Родины.