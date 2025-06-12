Татьяна Москалькова поздравила сограждан с Днем России
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова поздравила сограждан с национальным праздником - Днем России.
"Этот День объединяет граждан великой страны - всех, кому дорога судьба Отечества, - написала она в своем телеграм-канале. - Россия прошла многовековой путь развития. Наша Держава сильна своей героической историей, неразрывностью традиций государственности".
Уполномоченный по правам человека в РФ подчеркнула, что идеи патриотизма, беспримерная сплоченность во времена тяжелых испытаний, и последовательное отстаивание независимости - основы существования нашей Родины.
"Права человека стали фундаментом в жизни российского общества. Наша страна многое достигла в деле создания механизмов по защите прав и интересов граждан, обеспечения гарантий на свободу, справедливость и достойную жизнь", - подчеркнула Москалькова и добавила, что главное достояние нашего государства - его народ.