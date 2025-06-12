Умер экс-губернатор Владимирской области Виноградов

На 79-м году жизни скончался экс-губернатор Владимирской области Николай Виноградов, заявил глава региона Александр Авдеев.

«Сегодня не стало Николая Владимировича Виноградова.Друзья, с прискорбием сообщаю вам эту новость... Выражаю искренние соболезнования семье Николая Владимировича», — сообщил он.

Авдеев подчеркнул, что под руководством Виноградова регион справился с перипетиями 1990-х, достиг стабильности и взял курс на развитие в 2000-е.

Ранее стало известно, что Зураб Церетели скончался 22 апреля в возрасте 91 года.

Прощание с ним пройдёт в среду, 23 апреля, в храме Христа Спасителя в Москве.