Путин: любовь к Родине помогает преодолевать испытания

Президент РФ Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России, отметив, что верность заветам предков, любовь к Родине и ответственность за ее будущее помогают вместе преодолевать испытания и добиваться поставленных целей. Телеграмма главы государства размещена на сайте Русской православной церкви.

"Мы гордимся великой историей Отечества, грандиозными свершениями нашего народа. Верность заветам предков, любовь к Родине, ответственность за ее будущее вдохновляют нас сегодня, помогают вместе преодолевать испытания, добиваться поставленных целей", - говорится в телеграмме.

Путин пожелал патриарху Кириллу успехов и всего самого доброго.

День России ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году I съезд народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР, в составе СССР) принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. 11 июня 1992 года Верховный Совет РФ издал постановление о присвоении дате 12 июня статуса праздничного нерабочего дня. В 1994 году эта дата была объявлена государственным праздником - Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. В феврале 2002 года праздник получил новое официальное название - День России.