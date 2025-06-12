В Петербурге в честь Дня России зажгут Ростральные колонны

Огни Ростральных колонн в Санкт-Петербурге зажгутся в четверг вечером по случаю празднования Дня России. Особая иллюминация украсит также опоры и пролеты трех мостов, сообщили в пресс-службе правительства города.

"В честь праздника зажгутся факелы на Ростральных колоннах, а Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура получат световое оформление в цветах государственного флага России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что факелы будут гореть с 21:00 до 23:00 мск, а подсветка мостов - с 23:15 до 2:30 ночи 13 июня.