Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская обратилась к россиянам

Экс-прокурор Крыма Поклонская поздравила россиян с Днем России. Сообщение соответствующего содержания она опубликовала в Telegram.

Поклонская пожелала России, «нужных и важны для миллионов жизней». Также она хотела бы, чтобы каждый житель страны смог раскрыть свои способности.

День России ежегодно отмечается 12 июня.

Ранее Поклонская показала свой новый образ. На серии снимков экс-прокурор запечатлена с афрокосами, в футболке и джинсовых шортах.