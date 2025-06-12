Российские туристы не могут покинуть Китай из-за мощного тайфуна

Сильный тайфун на китайском острове Хайнань оставил российских туристов без возможности вылета домой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Из-за непогоды местный аэропорт Санье прекратил работу на несколько дней, что привело к отмене и переносу всех рейсов, включая рейсы в Москву, Красноярск и другие российские города.

На курортах острова установилась штормовая погода — дует сильный ветер, периодически идут дожди. Власти ввели четвертый уровень экстренного реагирования. В целях безопасности пляжи закрыты, а подходы к воде перекрыты охраной.

Ранее сообщалось, что в Якутии на руднике при обрушении горной породы погиб человек.