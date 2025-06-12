Вильфанд предупредил о резком ухудшении погоды в Центральной России

Жителей центральных регионов России ожидает значительное понижение температуры и сильные дожди, особенно в ночь на субботу, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд рассказал, что уже с пятницы в регионе начнется заметное ухудшение погодных условий из-за прихода циклона с запада на восток, передает РИА «Новости».

По словам синоптика, «порадовать прогнозом я не смогу, не совсем радостная будет информация. Воздушные массы в Центральную Россию сейчас перемещаются с северо-запада, и они будут приобретать все более северную составляющую».

Метеоролог уточнил, что наиболее сильные ливни ожидаются в ночь на субботу в Москве и соседних областях. В пятницу дневная температура составит 16-21 градус, возможны грозы и порывы ветра до 15 м/с. В ночь на субботу температура снизится до 11-13 градусов, днем – до 15-17 градусов. Температура будет на 1-1,5 градуса ниже климатической нормы.

Вильфанд добавил, что с воскресенья начнется постепенное улучшение погодных условий.

Ранее Вильфанд сообщил о рекордно теплом начале 2025 года в России.