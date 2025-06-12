Три летевших во Внуково и Шереметьево самолета сели в других аэропортах

Три пассажирских самолета, которые следовали в московские аэропорты Внуково и Шереметьево, приземлились в других воздушных гаванях. Об этом сообщили ТАСС в справочных службах аэропортов.

© Газета.Ru

Так, летевший из турецкого города Даламан самолет, который должен был сесть во Внуково, был перенаправлен в петербургский аэропорт Пулково. Борт из Белграда, направлявшийся в Шереметьево, также сел в Пулково.

Самолет из турецкой Антальи был перенаправлен в московский аэропорт Домодедово. Изначально это воздушное судно должно было приземлиться в Шереметьево. Незадолго до этого сообщалось, что во Внуково и Шереметьево сняли ограничения на прием и отправку самолетов.

В Росавиации заявили, что ограничения на работу столичных аэропортов вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В аэропорту Калуги (Грабцево) тоже вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. 12 июня в Минобороны России сообщили, что за три часа над регионами РФ сбили 44 украинских беспилотника самолетного типа. По данным военного ведомства, атаки БПЛА произошли накануне в период с 21:00 до полуночи. Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 38 дронов над Белгородской областью, четыре — над Брянской и два — над Крымом.