Названы животные, которых будет запрещено содержать дома с 1 сентября

Депутат Госдумы Александр Якубовский перечислил животных, которых жителям России будет запрещено содержать дома с 1 сентября текущего года.

Информацией он поделился с РИА Новости.

«Под запрет попали крупные хищники — львы, тигры, гиены и волки, ядовитые змеи — кобры, мамбы, хищные птицы — филины, ястребы, морские млекопитающие — дельфины, тюлени», — заявил парламентарий.

Он также добавил, что россиянам запретят содержать в домашних условиях гиббонов, павианов, капуцинов, макак.

Под запрет попали отдельные черепахи, крокодилы, различные скорпионы, парнокопытные (жирафы и бегемоты), страусы, пингвины, журавли, фламинго и пеликаны.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин переутвердил перечень животных, запрещённых к содержанию. Всего в документе перечисляется 121 разновидность.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал RT, что грозит за содержание дома диких животных.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что животные, попавшие в перечень запрещённых к разведению, но приобретённые до вступления в силу соответствующего распоряжения, останутся у владельцев.