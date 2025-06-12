У бизнеса США и России есть заинтересованность в прямом авиасообщении

У российского и американского бизнеса есть большая заинтересованность в прямом авиасообщении.

Об этом сказал посол России в Соединённых Штатах Александр Дарчиев.

«Прямые рейсы обсуждаются. Мы этот вопрос ставим», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат заявил, что представители Москвы и Вашингтона перешли от монолога к прагматичному и непростому диалогу. По его словам, Россия и США как великие державы обречены на неконфронтационное мирное сосуществование.