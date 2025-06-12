Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем России

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Кирилл Песков и Алексей Зубрицкий, который также является спецкором ТАСС на Международной космической станции (МКС), поздравили соотечественников с Днем России. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Дорогие соотечественники! Мы, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, поздравляем вас с Днем России - праздником, который объединяет весь наш многонациональный народ. Все мы испытываем самые светлые и теплые чувства к своей стране, гордость за нее, ее историю и великие свершения", - сказал Рыжиков на видео, предоставленном госкорпорацией.

Зубрицкий назвал Россию уникальным государством. "Родина - это не просто место, где ты родился и живешь, это место силы, где ты сердцем чувствуешь связь с прошлым и строишь будущее для своих детей. Вместе мы развиваем нашу страну, делаем ее лучше на основе общих духовных ценностей и нравственных устоев. Россия - уникальное государство, где веками рядом живут люди различных культур, и в этом наша сила!" - подчеркнул он.

Как отметил космонавт Песков, любовь к своей стране - это не просто слова. "В годы Великой Отечественной войны наши отцы и деды сражались за Родину, и сегодня российские воины вновь защищают Россию и ее интересы. Мы всегда преодолеваем самые тяжелые испытания вместе, и так будет всегда, потому что в основе нашего единства - преданность Отчизне", - заключил он.