Сафронов рассказал о картине, которую он планирует передать Маску

Художник Никас Сафронов рассказал, что картина, которую он планирует позже передать американскому предпринимателю Илону Маску, является символом мира и сотрудничества России и США в космосе. Его слова приводит РИА Новости.

Сафронов поделился, что на создание картины его вдохновили беседы с выдающимися российскими космонавтами, которые десятилетиями сотрудничают с американцами в космической сфере и вместе обитают на МКС.

«Причем, в отличие от Земли, в космосе тесное партнерство продолжается до сих пор. И мне кажется, что в этом космическом союзе четко прослеживается дух единства. Именно его я хотел передать в картине. Эта картина — символ объединения, технологического прорыва, мира и сотрудничества», — сказал он.

По словам художника, главным смыслом работы является то, что Россия — неотъемлемая часть мирового научно-технического прорыва, особенно в космосе. Других деталей картины он раскрывать не стал, выразив надежду, что когда-нибудь сможет лично передать ее Маску.