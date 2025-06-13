Умер сыгравший Остапа Бендера народный артист России

13 июня ушел из жизни Михаил Янко, советский российский актер театра и кино.

Михаил Янко родился в 1950 году в Воронеже. В 1971-м окончил актерский факультет ГИТИСа, где его педагогами были актеры и режиссеры МХАТа Мария Орлова, ученица Немировича-Данченко и Станиславского, и ее муж Василий Орлов.

Янко работал в Ульяновском театре драмы в 1971-1977 гг., с 1978 года - актер Липецкого академического театра драмы имени Льва Толстого, в 2000-2002 гг. - в труппе МХАТа имени Горького, в 2002-м артист вернулся в Липецк.

В сценическрм списке актера - десятки спектаклей, он играл в постановках "Живой труп", "Последний срок", "Похождения Остапа Бендера" (главная роль), "Таланты и поклонники", "Скупой", "Лев Гурыч Синичкин" и другие.

В 1988-м на экраны вышел фильм-спектакль по чеховской "Чайке", где Янин сыграл Бориса Тригорина, в 2006-м Янин сыграл депутата Руднева в сериале с Пьером Ришаром "Парижане".

Заслуженный артист РСФСР - с 1988-го, народный артист России - с 1995-го. Янко - лауреат Государственная премия РСФСР имени Станиславского 1985 года за исполнение роли Михаила Астрова в спектакле "Дядя Ваня" Чехова.

О кончине народного артиста сообщили в Липецком государственном академическом театре драмы имени Льва Толстого.