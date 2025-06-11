В Херсонской области сократили комендантский час

Комендантский час в Херсонской области теперь будет действовать не с 22:00, а с 23:00, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Херсонской области изменяется период действия комендантского часа. С 11 июня он устанавливается с 23:00 до 04:00", - написал он.

Губернатор уточнил, что действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение автомобильного пассажирского транспорта через Херсонскую область по маршрутам: Джанкой - Чонгар - Новоалексеевка - Мелитополь и Армянск - Чаплынка - Аскания-Нова - Новоалексеевка - Мелитополь.