В Херсонской области сократили комендантский час
Комендантский час в Херсонской области теперь будет действовать не с 22:00, а с 23:00, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Херсонской области изменяется период действия комендантского часа. С 11 июня он устанавливается с 23:00 до 04:00", - написал он.
Губернатор уточнил, что действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение автомобильного пассажирского транспорта через Херсонскую область по маршрутам: Джанкой - Чонгар - Новоалексеевка - Мелитополь и Армянск - Чаплынка - Аскания-Нова - Новоалексеевка - Мелитополь.
"Уважаемые херсонцы, прошу учитывать эти изменения при планировании своих поездок и перемещений по личным или деловым надобностям", - отметил Сальдо.