Военкора возмутил баннер «Свежее мясо» на входе в Военторг в ЛНР

Военный корреспондент Юрий Котенок возмутился баннером «Свежее мясо» на входе в Военторг в Луганской народной республике (ЛНР). Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

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На опубликованном фото запечатлен плакат с надписью «Военторг шторм», расположенный рядом с вывеской «Свежее мясо» и флагом России.

«Вот такую мерзость прислал подписчик из Лутугино (ЛНР). Почти уверен, что не случайность, не тупость и не совпадение. Такие мелочи могут подрывать боевой дух сильнее, чем прилет HIMARS», — написал он.

Военкор также подчеркнул, что теми, кто совершает подобные поступки, должны заниматься компетентные органы.

Ранее стало известно, что в Крыму осквернили могилу участника специальной военной операции (СВО), похороненного на Аллее Славы курортного города Ялта. На кадрах с моментом кражи, снятых камерой наблюдения на кладбище, видно, как к могилам спускается мужчина с рюкзаком на спине и пакетом.