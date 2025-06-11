Губернатор наградил полицейских, сбивавших камнями БПЛА в Иркутской области

Полицейских и военных, забрасывавших камнями вылетающие из фуры украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), наградили в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

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«Скромные герои. Так бы сказал о парнях, которые участвовали в ликвидации беспилотников в поселке Средний в Усольском районе 1 июня», — написал он.

Глава региона добавил, что старшие лейтенанты полиции, участковый уполномоченный Евгений Адорченко, оперуполномоченный уголовного розыска Виктор Васильев, а также водитель-механик отдела полиции Валерий Шишкин с крыши фургона забрасывали камнями еще не взлетевшие украинские БПЛА. Благодаря этим действиям в воздух поднялись не все беспилотники.

Также Кобзев отметил военнослужащего Алексея, который тоже участвовал в этой операции. Во время происходящего он с супругой направлялся по семейным делам и стал случайным свидетелем и принялся помогать сбивать дроны.

Губернатор отметил, что за активную гражданскую позицию, а также проявленные мужество и отвагу, он вручил благодарности и именные часы.

1 июня украинские войска провели операцию под кодовым названием «Паутина», атаковав с помощью беспилотников аэродромы в пяти российских регионах. Целями стали объекты в Рязанской, Иркутской, Амурской, Ивановской и Мурманской областях. По ним были запущены FPV-дроны с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Кремль рассмотрит предложение наградить водителей, которые предпринимали попытки предотвратить атаку вылетавших из фур украинских беспилотных летательных аппаратов, если такое предложение поступит.