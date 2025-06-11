КПРФ подала жалобу в Следственный комитет на Ельцин Центр
По убеждению коммунистов, общественная организация приводит недостоверные факты числа советских граждан, прошедших через ГУЛАГ. По подсчётам КПРФ, их приблизительно 3,5 миллиона, при этом информационная панель музея Бориса Ельцина сообщает о 20 миллионах таких граждан.
Члены партии считают, что руководство центра распространяет заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Из обращения следует, что подобные действия попадают под состав преступления о реабилитации нацизма.