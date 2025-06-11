КПРФ подала жалобу в Следственный комитет на Ельцин Центр

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По убеждению коммунистов, общественная организация приводит недостоверные факты числа советских граждан, прошедших через ГУЛАГ. По подсчётам КПРФ, их приблизительно 3,5 миллиона, при этом информационная панель музея Бориса Ельцина сообщает о 20 миллионах таких граждан.

КПРФ подала жалобу в Следственный комитет на Ельцин Центр
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Члены партии считают, что руководство центра распространяет заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Из обращения следует, что подобные действия попадают под состав преступления о реабилитации нацизма.