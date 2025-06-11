Кино начинается с комфорта. «Афиша» рассказала, как увеличить посещение кинотеатров

Компания стала генеральным партнёром крупнейшего съезда кинопрокатчиков и рассказала о поддержке индустрии

© Предоставлено АВКшоу

С 9 по 12 июня 2025 года на курорте «Роза Хутор» в Сочи прошёл АВКшоу «Синемаскоп» – закрытый профессиональный съезд для владельцев и топ-менеджеров кинотеатров со всей страны. В рамках деловой программы в числе спикеров выступил и.о. генерального директора «Афиши» Евгений Сидоров. Он рассказал о роли компании в развитии кинотеатрального бизнеса.

Евгений Сидоров, и.о. генерального директора компании «Афиша»: «"Афиша" сегодня – это не просто медиаплатформа, а один из ключевых маркетплейсов в области культуры и досуга в России. Мы стремимся не только сохранить интерес к кино, но и развивать инструменты покупки и лояльности, чтобы кинотеатры повышали частоту посещений, а зрители получали максимально комфорт и выгоду».

Сидоров также рассказал про стратегические партнерства компании. Сервисы «Афиши» уже интегрированы в онлайн-кинотеатр Okko и приложение Сбербанк Онлайн – в разделе «Для жизни» пользователи теперь могут приобретать билеты в кино напрямую. Эти шаги уже работают на увеличение продаж благодаря удобству и доступности.

В ближайших планах «Афиши» введение кешбэка на кино в рамках интеграции с программой лояльности СберСпасибо, а покупка билетов за бонусы Спасибо уже доступна на Афише с апреля 2025 года.