Лабубовь к медиа. Как бренды становятся популярными в обход инструментов классической рекламы

Топ-менеджер Rambler&Co рассказал о синергии между рекламодателями и медиаплатформами на примере популярного бренда игрушек

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10-11 июня 2025 года в столичном «Москоу Кантри Клаб» прошёл Большой рекламный индустриальный форум (БРИФ), который собрал ведущих экспертов для обсуждения ключевых тенденций, вызовов и новых отраслевых векторов развития. БРИФ прошёл под эгидой ведущих рекламных ассоциаций АКАР, АРИР, РАМУ, ГИПП.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co, принял участие в паблик-токе «Ретроспектива 25. В какой момент сломалась рекламная индустрия?»

Спикеры обсудили, почему рынок перестал быть смелым в творческих решениях и как вернуть ему дерзость. По мнению Андрея Цыпера, ранее реклама воспринималась как самостоятельная индустрия, теперь же она интегрирована в контент и взаимодействует с аудиторией непрерывно, без рекламных пауз. И для возвращения смелых решений необходима новая синергия между рекламодателями и медиаплатформами, основанная на доверии и инновациях. Важно осознавать, что успех возможен лишь при взаимовыгодном сотрудничестве, объединении усилий и креативном подходе всех участников рынка.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co, подчеркивает изменение структуры медиакоммуникаций: «Сегодня количество каналов распространения информации кратно увеличилось — достаточно вспомнить кейс игрушек Лабубу, популярность которых выросла благодаря рекомендациям инфлюенсеров в соцсетях и медиа. Не было такого, чтобы все увидели рекламный ролик о них и захотели купить. И такой эффект сложно измерить с помощью инструментов классического рекламного рынка. Однако именно такие нестандартные подходы способствуют росту продаж, несмотря на критику маркетологов».

Модераторами секции выступили главный редактор «Постмаркетинг Daily» Игорь Бевзенко и главный редактор индустриальной платформы ADPASS Тимур Бордюг. Среди остальных участников: заместитель главного управляющего директора по стратегическим партнерствам NMi, гендиректор NMi Digital Анна Планина, президент группы компаний «Родная речь» Сергей Коптев, вице-президент АКАР, управляющий партнер Depot Branding Agency Алексей Андреев, сопредседатель комитета АКАР по AdTech АКАР, директор по стратегическому продуктовому развитию OMD Resolution Сергей Ефимов, вице-президент по маркетингу группы Realweb Юлия Удовенко и директор по развитию в компании «РГ Медиа» Юлия Шимарская.

БРИФ — масштабная площадка под эгидой ведущих рекламных ассоциаций АКАР, АРИР, РАМУ, ГИПП, где рассмотрены системно значимые аспекты коммуникационной деятельности. Дискуссии проходили в формате пленарной сессии и круглых тематических столов. Более 300 экспертов обсудили рейтинги и отраслевые мероприятия, методологию подсчета объёмов рынка, международное сотрудничество со странами СНГ и БРИКС, агентское ценообразование, инфлюенс- и ивент-маркетинг, Retail Media, технологии и другие индустриально значимые темы. В 2025 году форум прошёл впервые.