Клишас призвал повысить уголовную ответственность за изнасилование

Уголовную ответственность за изнасилование необходимо ужесточать. Об этом написал в своем Telegram-канале глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"По моему мнению, уголовную ответственность за изнасилование нужно повышать, в ближайшее время начнем консультации по данному вопросу с Верховным судом и правительством", - отметил сенатор.

В РФ могут снизить возраст уголовной ответственности

Ранее замглавы Минюста РФ Елена Ардабьева заявила, что предложение Генпрокуратуры РФ о снижении возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет по некоторым составам преступлений обсуждается в комиссии по законопроектной деятельности. В настоящее время уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. К ответственности с 14 лет могут привлекать по статьям об убийстве, изнасиловании, причинении вреда здоровью и ряду других тяжких статей.