В клубнике из Египта нашли плесень

Специалисты Воронежского филиала ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса" выявили в импортированной из Египта быстрозамороженной клубнике превышенное в 14 раз содержание плесени, сообщил Россельхознадзор.

"9 июня 2025 года специалисты испытательной лаборатории Воронежского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" в импортированной из Египта клубнике быстрозамороженной выявили нарушения по микробиологическим показателям. Результаты испытаний показали несоответствия нормативам количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), содержание дрожжей превысило допустимые нормативными документами значения в 2 раза, а плесени - в 14 раз, что нарушает технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", - говорится в сообщении.

Специалисты поясняют, что превышение микробиологических показателей связано с ненадлежащим соблюдением санитарно-гигиенических правил на производстве, нарушением температурного режима при хранении и транспортировке продукции.

"Повышенное содержание плесени и дрожжей в быстрозамороженных ягодах может быть опасно для здоровья, так как эти микроорганизмы вырабатывают токсичные вещества (микотоксины), которые, в свою очередь, могут привести к аллергическим реакциям, дисбиозу кишечника, отравлениям", - отмечается в сообщении ведомства.

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Заключительный этап снижения цен на клубнику в России ожидается в ближайшие две недели. Об этом в интервью aif.ru сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

"Снижение цен ожидается примерно на 25-30% от текущих значений. Вероятно, таким образом цена достигнет минимального уровня в этом году и далее уже пойдет на рост из-за объективной причины перехода к завершению сезона", - рассказал эксперт.

Он также обратил внимание, что цены на клубнику могут заметно варьироваться у продавцов в зависимости от объема собранного урожая и потребительского спроса. Часто, по его словам, торговые точки могут предлагать скидки в конце дня.

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Суточная норма потребления клубники для взрослого человека отличается от индивида к индивиду из-за особых потребностей или общего состояния здоровья. В среднем, взрослый человек может есть в день 1,5–2 чашки клубники, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета, врач Ольга Тарасова.

«Измерять вкуснятину будем в чашках. В одной чашке примерно 150–200 г клубники, и содержит такая радость около 50 ккал, 3 г клетчатки и 12 г углеводов. Белка в этой ягоде — около 0,7 г на 100 г продукта, а жиров и того меньше — около 0,3 г.. Мужчинам рекомендуется употреблять в сутки не более 2 чашек клубники (300–400 г). Как правило, мужчины имеют более высокий уровень физической активности, поэтому могут позволить себе больше ягод в рационе. Женщины имеют немного меньшую потребность в калориях — стоит ограничиться 1–1,5 чашками (200–250 г) в сутки», — рассказала врач.

Детям от года до трех лет, по словам врача, можно есть в день около 50–100 г клубники в день. Это примерно 5–7 средних ягод или 3–4 крупных.

«Дети от 4 до 8 лет — около 100–150 г клубники в день. Это примерно 7–10 средних или 4–6 крупных ягод. Дети от 9 до 13 лет — около 150–200 г клубники в день. Это примерно 10–14 средних ягод или 6–8 крупных. Подростки от 14 до 18 лет — около 200–250 г клубники в день или 1–1,5 чашки. В этом возрасте что у мальчиков, что у девочек потребление калорий такое же, как у взрослой женщины», — рассказала доктор.

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Употребление клубники в больших количествах может привести к проблемам с пищеварением или вызвать аллергическую реакцию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«Симптомы включают зуд во рту, высыпания на коже, насморк, кашель или даже затрудненное дыхание. В таком случае нужно прекратить употребление клубники и срочно обратиться к врачу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для большинства здоровых взрослых безопасное количество клубники составляет около 200–300 грамм в сутки.

«Если вы склонны к аллергии или имеете чувствительный желудок, начните с небольшой порции – 50–100 грамм – и наблюдайте за реакцией организма. Если все хорошо, постепенно увеличивайте дозу до рекомендуемого количества», – рассказала врач аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова, которую цитирует пресс-служба.

По словам специалиста, детям рекомендуется давать меньше клубники из-за риска развития пищевой непереносимости.

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В июне начинается сезон любимой многими россиянами клубники. Эта ягода — настоящая кладовая витаминов и минералов, которые позволяют предотвратить развитие серьезных заболеваний. Однако об удивительных свойствах продукта мало кто знает.

Нутрициолог отметила, что ягода обладает большим количество полезных элементов и благоприятно воздействует на здоровье. В ней содержится высокий уровень витаминов группы B, E и А, а также славится большим содержанием витамина С.

«В ягоде даже больше данного вещества, чем в лимоне. Это один из самых важных элементов в нашем организме. Например, он поддерживает иммунную систему и способствует улучшению состояния волос и кожи», — отметила специалист.

Также в ней заключены аскорбиновая и фолиевая кислоты, и железо, потому ягоду в умеренных количествах стоит добавлять в рацион при железодефицитной анемии, сообщает Пятый канал.

Вероятно, восторг как у детей, так и у взрослых ягода вызывает из-за содержащегося в ней марганца, что участвует в производстве серотонина, который еще называют «гормоном счастья».

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Диетолог-эндокринолог Антон Поляков предостерёг людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и страдающих пищевой аллергией от употребления клубники и черешни в больших количествах.

По словам врача, эти фрукты могут ухудшить состояние людей с перечисленными заболеваниями. Отдельно эндокринолог посоветовал воздержаться от чрезмерного употребления клубники и черешни женщинам, кормящим грудью, сразу после родов, так как особенно иностранные сорта этих фруктов могут вызывать аллергические реакции. Поляков подчеркнул важность соблюдения специальной диеты в послеродовой период, чтобы избежать возможных аллергических реакций, связанных с употреблением клубники и черешни.

«Кому точно не стоит потреблять много клубники и черешни? Во-первых, людям, страдающим какими-то заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Не стоит есть, во всяком случае, в больших количествах эти продукты, если существует выраженная аллергическая реакция, особенно пищевая аллергия. То есть клубника и черешня могут обострить в этом случае течение аллергии», — отметил Поляков.

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Срок хранения клубники уменьшается, если мыть её заранее, заявила диетолог и нутрициолог Лариса Никитина.

В беседе с URA.RU она отметила, что июнь — самый актуальный месяц для клубники, поскольку в большинстве регионов России начинается сбор ягоды. При этом сезон зависит от региона и погодных условий.

«Если клубника выросла у вас в регионе или рядом — вот это то, что нужно. Пахнет с лотка, как с грядки. Такая ягода и вкуснее, и полезнее», — подчеркнула эксперт.

Чтобы правильно выбрать клубнику, нужно обращать внимание на её запах — без аромата ягода является недозрелой или выращенной с химией.

Кроме того, ягоды должны быть плотными, без плесени, насыщенно-красными, с зелёной свежей плодоножкой. Натуральная клубника также имеет неправильную форму с изгибами.

Клубнику из магазина нужно мыть непосредственно перед употреблением, используя только проточную воду — замачивание недопустимо. Чтобы ягоды не стали водянистыми, плодоножки следует удалять уже после мытья. Для тщательной очистки можно на 2-3 минуты замочить ягоды в растворе соды (чайная ложка на литр воды), после чего обязательно ополоснуть.

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