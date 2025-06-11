США примут участие в «Интервидении»

США в среду, 11 июня, подтвердили свое участие в международном песенном конкурсе «Интервидение».

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В текущий момент они выбирают исполнителя, который поедет в Москву.

— (12 июня — прим. «ВМ») на Манежной площади состоится церемония, посвященная отсчету 100 дней до «Интервидения» — там и раскроют окончательный список стран-участниц. Всего их будет около 20. Ранее говорили, что в конкурсе споют артисты из стран БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки, — говорится в публикации.

На данный момент организаторы мероприятия подтвердили участие исполнителей из России, Белоруссии, Киргизии, Сербии, Кубы и Венесуэлы, передает Telegram-канал Mash.

«Интервидение» пройдет 20 сентября в Подмосковье на площадке «Live Арена».

19 мая в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале сообщили, что на «Интервидении» Россию будет представлять российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Исполнитель назвал эту возможность большой честью. 6 июня в пресс-службе конкурса сообщили, что новую песню SHAMAN написал Максим Фадеев. Исполнитель отметил, что музыка, созданная продюсером, «всегда находится на границе реального мира и божественного».

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