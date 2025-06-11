В учебнике по военной истории для 11-х классов, который выйдет 1 сентября, содержатся подробные объяснения причин начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Авторы пособия уделили большое внимание вооружению, обучению военнослужащих и ключевых операциях, которые уже стали историей.

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Об этом в среду, 11 июня, сообщил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

— Среди нашего, скажем так, либерального сообщества некоторое время назад было такое мнение, ну зачем это надо, вот посмотрите, раньше этого никогда не делалось <...> Мы должны объяснить ученику, молодому человеку, который вступает в взрослую жизнь, что сегодня происходит, каковы причины этого явления, — пояснил Мягков.

Он указал на необходимость проведения этой работы, несмотря на весь трагизм происходящего, передает РИА Новости.

В тот же день помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что вместо фрески со здания ООН на обложке учебника по всеобщей истории для 11-х классов появятся кадры стыковки космических кораблей СССР и США, а также хоккейный матч советской сборной и сборной НХЛ в Канаде.