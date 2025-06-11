Россиянин поругался с девушкой и оказался на СВО

Житель Красноярска Александр Клаус поругался с девушкой и оказался на специальной военной операции (СВО). Об этом мужчина рассказал изданию 24rus.ru.

По словам Клауса, после ссоры ему было нечего терять, а в жизни «на гражданке» его сопровождали лишь «нервы и стресс». Поэтому красноярец записался добровольцем в отряд «Черный барс».

«Командиры меня уговаривали быть медиком. Но добился стать штурмовиком: мне нужен адреналин», — сообщил военнослужащий.

Ранее сообщалось, что московская студентка негативно высказалась о бойце СВО в чате и поплатилась.