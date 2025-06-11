Путин поздравил Дениса Мацуева с 50-летием

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении пианисту Денису Мацуеву с 50-летним юбилеем отметил, что в нашей стране и за ее пределами музыканта знают как выдающегося представителя русской фортепианной школы, а также истинного творца и созидателя.

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Самобытный и щедрый талант, уникальное исполнительское мастерство и артистичность, как говорится в соответствующей телеграмме на сайте Кремля, превращают каждое выступление Мацуева в незабываемое для любителей музыки событие.

Путин подчеркнул в поздравлении, что искреннего и глубокого уважения достойна общественная, наставническая, а также благотворительная деятельность Мацуева. Глава государства отметил его значимый вклад в развитие отечественной культуры.

Президент пожелал пианисту новых творческих достижений и крепкого здоровья.